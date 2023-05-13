إصابة عامل في حريق بمطعم فول وطعمية بالمطرية

أصيب عامل بمطعم فول وطعمية بحروق في الوجه نتيجة اشتعال زيت طعام أدى إلى حريق بسيط في المحل تمكن العمال من السيطرة عليه، وتم نقل المصاب إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافه.

بلاغ بحادث في المطرية

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة المطرية، بوصول عامل بمطعم فول وطعمية مصاب بحروق في وجهه، بعد اشتعال المطعم نتيجة زيت الطعام، إلى مستشفى المطرية المركزي، لإسعافه وتمكن العمال من إخماد حريق محدود داخل المحل.

إصابة شاب بحروق في وجهه

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين إصابة «محمد عبده بلاح»17 سنة، عامل بمطعم فول وطعمية بمدينة المطرية، وذلك نتيجة اشتعال زيت الطعام بوجهه، تسبب في حرق محدود داخل المطعم، وتم إخماده من قبل العمال والأهالي، ونقل المصاب إلى مستشفى المطرية المركزي لعلاجه وتلقي اللازم.

وهرعت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصاب، وبتوقيع الكشف الطبي عليه، وعمل اللازم لعلاجه، تبين إصابته بجروح من الدرجة الثانية، وحرر محضر بالواقعة وجار عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.