  فريق هندسة السويس يحقق المركز الأول في مسابقة DEBI Robotics Chall

حقق فريق جامعة السويس الذي يمثله طلاب من كلية الهندسة والحاسبات والمعلومات، المركز الأول في مسابقة DEBI Robotics Challenge التي تنظمها مبادرة بُناة مصر الرقمية برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شركة هواوي العالمية.

وكان فريق جامعة السويس شارك في المسابقة التي تستهدف بشكل أساسي طلاب كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، وما يعادلهما، وكذلك الخريجين من هذه التخصصات من حديثي التخرج بحد أقصى خمس سنوات.

رئيس الجامعة يهنئ الطلاب

وأرسل الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة ببرقية تهنئة للطلاب ممثلي الفريق، عبر صفحة المركز الإعلامي، هنأهم خلالها على هذا الإنجاز الكبير، الذي شرّف جامعة السويس، متمنيًا لهم دوام التوفيق والرقي والتقدم.

وأوضح أن هذه ليست المرة الأولى التي يتمكن فيها أبناء الجامعة أن يحققوا مثل هذه الاإجازات، الأمر الذي ينبع من الإيمان بأهمية تشجيع الطلاب على الاشتراك في مثل هذه الأحداث التي تسهم وبلا شك في اكتشاف المواهب وتُكسب الخبرات.

ومن جانبه وجه الدكتور أشرف حنيجل عميد كلية الهندسة التحية للفائزين، موضحا أن الفريق قد تأهل ضمن أفضل 16 فريق عقب اجتياز التصفيات الأولى والثانية التي اشترك فيها 48 فريقًا من مختلف الجامعات المصرية، ثم واصل الفريق منافساته حتى استطاع أن يحقق المركز الأول في هذه المسابقة الكبرى، الأمر الذي أسعد كافة منسوبي الجامعة لاسيما وأن الفريق مكون من طلاب من كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات بالجامعة.

أسماء فريق جامعة السويس المشارك في المسابقة

وضمن فريق الجامعة المشارك في المسابقة كلا من:-

- مصطفى بدر غريب ... الفرقة الثالثة- ميكانيكا قوي.

- محمد صالح سيد ... الفرقة الثالثة- ميكانيكا قوي.

- عبد الرحمن جلال عبد الرحمن ... الفرقة الأولى- كهرباء قوي.

- عبدالرحمن خالد عوض...الفرقة الثانية كلية الحاسبات و المعلومات.

- أحمد عبد الحميد إبراهيم... الفرقة الرابعة – ميكانيكا الإنتاج.

- عبد الله محمد محمد ... الفرقة الثالثة- ميكانيكا قوي.

- خالد محمد محمد ... الفرقة الثالثة- ميكانيكا قوي.

- إسلام محمود السيد ... الفرقة الثالثة- ميكانيكا قوي.