تفاصيل وفاة سائق نقل في حادث ببني سويف.. «اشترى عربيته من 10 شهور»

خيم الحزن على أهالي مركز القنايات بمحافظة الشرقية، بعد مصرع شاب، 34 عاما، في حادث سير على طريق سمسطا بمحافظة بني سويف، أثناء عمله على سيارة نقل اشتراها مؤخرا للعمل عليها.

مصرع شاب في حادث سير

وقال إبراهيم عويس، شقيق الشاب الراحل عمرو عويس، لـ«الوطن»، إن شقيقه كان يعمل سائق سيارة نقل، وتنقل بين عدة محافظات من الشرقية إلى الصعيد، لافتا أنه كان يعمل بالأجر لدى اصحاب سيارات النقل، إلا أنه منذ 10 أشهر اشترى سيارة بالتقسيط ليتمكن من تحقيق دخل مادي يناسب أسرته، خاصة أنه لديه طفلة في المرحلة الابتدائية وطفل يصغرها، كما أنه ينفق على عائلته.

وأضاف أنه وأسرته تلقوا خبر وفاة شقيقه من خلال بعض الأشخاص على طريق سمسطا ببني سويف، مشيرا أن الخبر نزل عليهم مثل الصاعقة، خاصة أنه ما زال صغيرا في السن، «أخويا راح شهيد إن شاء الله، كان بيسعى على أكل عيشه وعيش اللي في رقبته».

تشييع جثمان الشاب

وشيع أهالي مدينة القنايات بمحافظة الشرقية، جثمان الشاب عمرو إبراهيم عويس، 34 عاما، في مشهد جنائزي مهيب.

وكانت الجهات الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا من مديرية أمن بني سويف، بمصرع الشاب سائق السيارة النقل في حادث سير على طريق سمسطا ببني سويف، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإنهاء تصاريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.