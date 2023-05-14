دوي انفجارات في كييف وخاركيف بأوكرانيا

دوت انفجارات في كييف وخاركيف في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أوكرانية.

من جهتها، واصلت قوات فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، تقدمها لمسافة تصل إلى 550 مترا في اتجاهات مختلفة بمدينة باخموت شرق أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

فاجنر تسيطر على 216 ألف متر مربع في باخموت

وقال مؤسس فاجنر، يفجيني بريجوجين، إن المجموعة سيطرت على مساحة أراض إجمالية في باخموت وصلت إلى 216 ألف متر مربع.

وأضاف بريجوجين، أن لا يزال 1.75 كيلومتر مربع من أراضي المدينة، تحت السيطرة الأوكرانية، موضحا أن من أصل 48 مبنى متعدد الطوابق، بقي 29 مبنى فقط تستخدمها القوات الأوكرانية كأوكار له.

من جانبه، أظهر مقطع فيديو لحظة استهداف وانفجارات في خميلنيتسكي، حيث اشتعلت النيران في مصنع كاتيون المنتج للإلكترونيات الصناعية ويحتوي على مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية.

بدورها، قالت قيادة أسطول البحر الأسود، عقب إكمال الأسطول الروسي، إزالة ألغام التي نشرتها أوكرانيا في بحر آزوف، إمكانية استخدام موانئ المناطق الجديدة في البلاد بحرية وبمختلف أنواع الوسائل، وفقا لما ذكرته صحيفة «كراسنيا زفيزدا» الروسية

زيلينسكي: روسيا إيهام شعبها بضلوع «كييف» بالهجوم على الكرملين

ونفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مرة أخرى تورط «كييف» في هجوم المسيرتين على«الكرملين»، مضيفا في حديث لقناة «راي 1» الإيطالية، إن «موسكو» تريد بهذا الفعل إيهام شعبها بضلوع أوكرانيا بالهجوم على الرئاسة الروسية، والتعرض لحياة فلاديمير بوتين.