انقطاع المياه في الجيزة.. تعرف على المدة والمناطق المتأثرة

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه مساء اليوم، ولمدة 8 ساعات لتغيير مسار أحد خطوط المياه للقيام بأعمال مشروع المونوريل.

أماكن ومدة انقطاع المياه بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن مناطق «أبو رواش، بني مجدول، كرداسة، الكيلو 26 طريق مصر إسكندرية الصحراوي حتى الكيلو 28 الكيماويات الوسيطة»، معسكر الأمن المركزي بالكامل ويشمل العمليات الخاصة، قوات الأمن، مكافحة الإرهاب، النادي)، مديرية أمن الجيزة، كمبوندات «إنارج، نيو جيزة، ماونت فيو، جوسيس، ويست هيلز، المستقبل، السولية» اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة السادسة صباح يوم غد السبت.

سبب انقطاع المياه في الجيزة

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في بيان، إلى أن سبب قطع المياه القيام بأعمال مشروع المونوريل، بناء على طلب الهيئة القومية للأنفاق، بتغيير مسار خط المياه قطر 400 مليمتر، والمتعارض مع قواعد المونوريل، وكذلك طلب وزارة الداخلية بمد مواسير خط مياه الشرب بقطر 200 مليمتر لمبنى مكافحة الإرهاب بطريق مصر- إسكندرية الصحراوي، الأمر الذي يتطلب قطع المياه لإنهاء تلك الأعمال.

توفير سيارات صالحة للشرب خلال فترة انقطاع المياه بالجيزة

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.