«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. والأربعاء ذروة الموجة الحارة

أكد خبرا الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بدءا من اليوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث تتراوح الحرارة بين 28-30 على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية اليوم، في حين تسجل ذروة الموجة الحارة يوم الأربعاء المقبل لتصل الى 34 درجة على القاهرة و40 درجة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم نهارا

وأشار تقرير صادر عن الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس اليوم سيكون مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للدفء على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار.

حالة الطقس ليلا

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه بعد غروب أشعة الشمس، يسود طقس لطيف على شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 14-5-2023، في مدن ومحافظات الجمهورية، جاءت كالتالي:

- القاهرة 30 - 18

- العاصمة الإدارية 30 - 18

- أكتوبر 30 - 18

- بنها 30 - 19

- دمنهور 28 - 18

- وادي النطرون 29 - 17

- كفر الشيخ 29 - 19

- المنصورة 29 - 18

- الزقازيق 30 - 18

- شبين الكوم 30 - 18

- طنطا 29 - 18

- دمياط 24 - 18

- بورسعيد 24 - 18

- الإسماعيلية 30 - 18

- السويس 29 - 19

- العريش 24 - 17

- رفح 24 - 16

- رأس سدر 34 - 20

- نخل 29 - 13

- كاترين 30 - 10

- الطور 33 - 20

- طابا 31 - 18

- شرم الشيخ 33 - 22

- الإسكندرية 24 - 17

- العلمين الجديدة 23 - 17

- مطروح 23 - 17

- السلوم 26 - 16

- سيوة 30 - 17

- رأس غارب 31 - 21

- الغردقة 33 - 21

- سفاجا 33 - 20

- مرسى علم 33 - 21

- شلاتين 32 - 22

- حلايب 30 - 20

- أبو رماد 32 - 21

- رأس حدربة 31 - 20

- الفيوم 31 - 19

- بني سويف 31 - 18

- المنيا 32 - 18

- أسيوط 32 - 19

- سوهاج 35 - 20

- قنا 37 - 21

- الأقصر 37 - 21

- أسوان 38 - 22

- الوادي الجديد 34 - 19

- أبوسمبل 36 - 22