الأرصاد تكشف حالة الطقس في المحافظات.. رياح محملة بالأتربة وظاهرة مؤثرة فجرا

تشهد حالة الطقس في المحافظات خلال الساعات المقبلة ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية مع طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر وسط تكون الغيوم الجزئية على جميع المحافظات فيما عدا جنوب الصعيد إذ يشهد طقسا مشمسا على مدار اليوم.

حالة الطقس الساعات المقبلة في المحافظات

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة إذ سجلت أقصى سرعة 38 كيلومتراً في الساعة في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وعن حالة الطقس في محافظات القاهرة الكبرى أوضحت الأرصاد تأثير الشبورة المائية على الطرق الرئيسية، وسجلت العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة وسجلت سرعة الرياح 28 كيلومتراً في الساعة.

رياح وشبورة خلال ساعات في المحافظات

وزادت سرعة الرياح في محافظات السواحل الشمالية الغربية إذ سجلت 30 كيلومتراً في الساعة وسجلت العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة مع طقس غائم جزئيا وتأثير ظاهرة الشبورة المائية.

وسجلت سرعة الرياح في محافظات جنوب وشمال الصعيد 30 كيلومتراً في الساعة، ويسود طقس مشمس في جنوب الصعيد على أن يكون غائما جزئيا في شمال الصعيد التي سجلت العظمى بها 30 درجة والصغرى 17 درجة، وسجلت العظمى في جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.