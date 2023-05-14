درجات الحرارة اليوم.. القاهرة تسجل 30 درجة مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد، موضحة أنه يسود في الصباح طقس مائل للبرودة، وفي النهار يكون مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائلا للدفء على السواحل الشمالية.

طقس حار نهارًا

وذكرت هيئة الأرصاد أنه يسود اليوم الأحد طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون مائلا للبرودة ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة البحر المتوسط والأحمر

أما عن حالة البحر المتوسط فتكون معتدل وارتفاع الموج يتراوح من «1.5:2.2متر»، والبحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من «1:1.75 متر».

درجات الحرارة اليوم

وسجلت توقعات درجات الحرارة اليوم، في مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 30 - 18

- العاصمة الإدارية 30 - 18

- أكتوبر 30 - 18

- بنها 30 - 19

- دمنهور 28 - 18

- وادي النطرون 29 - 17

- كفر الشيخ 29 - 19

- المنصورة 29 - 18

- الزقازيق 30 - 18

- شبين الكوم 30 - 18

- طنطا 29 - 18

- دمياط 24 - 18

- بورسعيد 24 - 18

- الإسماعيلية 30 - 18

- السويس 29 - 19

- العريش 24 - 17

- رفح 24 - 16

- رأس سدر 34 - 20

- نخل 29 - 13

- كاترين 30 - 10

- الطور 33 - 20

- طابا 31 - 18

- شرم الشيخ 33 - 22

- الإسكندرية 24 - 17

- العلمين الجديدة 23 - 17

- مطروح 23 - 17

- السلوم 26 - 16

- سيوة 30 - 17

- رأس غارب 31 - 21

- الغردقة 33 - 21

- سفاجا 33 - 20

- مرسى علم 33 - 21

- شلاتين 32 - 22

- حلايب 30 - 20

- أبو رماد 32 - 21

- رأس حدربة 31 - 20

- الفيوم 31 - 19

- بني سويف 31 - 18

- المنيا 32 - 18

- أسيوط 32 - 19

- سوهاج 35 - 20

- قنا 37 - 21

- الأقصر 37 - 21

- أسوان 38 - 22

- الوادي الجديد 34 - 19

- أبوسمبل 36 - 22