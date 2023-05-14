ارتفاع الحرارة في مدن جنوب سيناء ونويبع تسجل 35 درجة

شهدت القمم الجبلية بمدينة سانت كاترين ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، صباح اليوم الأحد، حيث تتعرض محافظة جنوب سيناء إلى طقس حار على كل الأنحاء طوال النهار، وتعود الحرارة إلى الاعتدال خلال فترات الليل.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن»، أن طقس جنوب سيناء اليوم الأحد حار بصفة عامة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة، وهدوء للرياح علي بعض المدن.

جبل موسى يسجل 24 درجة

وذكر اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين لـ«الوطن»، أن حالة الطقس فوق قمم الجبال معتدلة ليلا، وحارة نهارا، خاصة جبل موسى الذي سجل صباح اليوم الأحد 14 درجة للعظمى، وتصل إلى 24 خلال النهار، وهو طقس ممتاز بالنسبة لمحبي صعود الجبال والقيام بمغامرات جبلية.

درجة الحرارة في طابا ونويبع

وقال اللواء مصطفي عابدين رئيس مدينة نويبع أكد لـ«الوطن»، أن طقس نويبع اليوم حار، حيث سجلت المدينة أعلى درجة حرارة في المحافظة وهي 35 درجة، وكذلك الأمر في مدينة طابا.

أما مدينة شرم الشيخ فسجلت اليوم 24 درجة وتصل خلال النهار إلى 32، ومدينة دهب 27 درجة.