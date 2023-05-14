السيطرة على حريق في سطح منزل بسوهاج دون خسائر بشرية

تباشر جهات التحقيق المختصة بمركز البلينا، جنوب محافظة سوهاج، التحقيق في حريق اندلع بسطح منزل، وامتد لحوشين مجاورين، ما أسفر عن احتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص والأخشاب.

حريق في حي العجمي

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب، يفيد نشوب الحريق في حي العجمي، بدائرة مركز البلينا.

وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل، وتحديد سبب الحريق بتطاير شرر من فرن بلدي على سطح المنزل الأول.

امتداد النيران لحوشين متجاورين

وأشارت التحريات التي أشرف عليها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، إلى أن الحريق نشب في سطح منزل ملك «محمد ج.ع»، 30 عامًا، ويقيم بذات الناحية، ثم امتد الحريق لحوشين مجاورين ملك كل من «حمدان أ. ح»، مزارع، 60 عامًا، و«جابر أ.د»، عامل، 40 عامًا، ويقيمان بذات الناحية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم عرضه على جهات المختصة لمباشرة التحقيق.