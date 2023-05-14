«الصحة» تحذّر من استخدام المضادات الحيوية عشوائيا: خسائر الأرواح ستكون بالملايين

حذّر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، من اللجوء إلى المضادات الحيوية كـ«حل أول»، حال الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا، لافتا إلى أنّ الدراسات الحديثة، أثبتت أنّ الإسراف في تناول المضادات الحيوية وإساءة استخدامها، أحد أسباب الوفيات بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، بنسبة أعلى من الوفيات التي تحدث بسبب بعض الأمراض، ومنها الملاريا على سبيل المثال.

اطلاق الخطة التنفيذية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه جرى إطلاق الخطة التنفيذية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات بوزارة الصحة، مؤكدا أنّ الملايين ستخسر أرواحها حال عدم التصدي للاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية دون استشارة الطبيب.

ولفت عبدالغفار، إلى أنّ خطة الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، الهادة للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، تعمل على تحسين وعي المواطنين بكيفية استخدام المضادات الحيوية، وتعريفهم بأنّ المضادات الحيوية لا تعالج جميع الأمراض.

هيئة الدواء: المضادات الحيوية تصرف بروشتة

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أنّ الميكروبات المقاومة لـ المضادات الحيوية، تتسبب بشكل مباشر في وفاة مليون شخص حول العالم، وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى التوقعات التي تشير إلى أنّه بحلول عام 2050، ستكون أعداد الوفيات بالملايين، حال عدم صدور قرارات صارمة للحد من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية.

وفي سياق متصل، أكد مصدر في هيئة الدواء المصرية لـ«الوطن»، أنّ صرف الأدوية يجب أن يكون بروشتة طبيب، يحدد فيها الجرعات المطلوبة، والفترة التي يجب على المريض أن يتعاطى فيها الدواء.