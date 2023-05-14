موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة لشهر مايو.. باق ساعات

ساعات قليلة، ويبدأ المستفيدون من مساعدات تكافل وكرامة، من صرف الدعم المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي بالزيادة الجديدة بنسبة 25%، والبالغ عددهم 5.2 مليون أسرة، تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي.

موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة شهر مايو 2023

وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، سيكون موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة شهر مايو 2023 بالزيادة الجديدة، غدا الاثنين الموافق 15 مايو 2023، إذ يعد يوم 15 من كل شهر، الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي لكل شهر.

صرف تكافل وكرامة من ماكينات الصرف الآلي

ويصرف الدعم النقدي تكافل وكرامة، من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك، بدلا من الذهاب إلى المقر أو المؤسسات الحكومية لصرف قيمة الدعم النقدي، كما يمكن الصرف بالفيزا من خلال الـatm في أي وقت.

إمكانية الاستعلام عن الأسماء الجدد

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، قد أتاحت ضمن خدماتها الإلكترونية، إمكانية الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وذلك من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم، ثم تظهر البيانات التالية للمستعلم، والتي تتمثل في «نوع بطاقة الدعم النقدي، حالة بطاقة تكافل وكرامة سواء «سارية، أو متجمدة، أو إيقاف».