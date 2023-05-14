«الأرصاد»: ذروة ارتفاع الحرارة منتصف الأسبوع.. وتصل إلى 35 درجة في القاهرة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستنخفض تدريجيا في فترة الليل، وستنخفض بشكل ملحوظ في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، حيث ستكون هذه الأوقات مائلة للبرودة في أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدلة على جنوب الصعيد خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر.

وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ودينا شرف: «مع فترات المساء وساعات الليل الأولى نبدأ نشعر بنشاط نسبي للرياح وهو ما يجعل هناك إحساسا بالأجواء اللطيفة وفترات الليل».

شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «في فترة الصباح الباكر تتكون شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتكون خفيفة تتلاشى فور سطوع أشعة الشمس».

وأوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «هناك ارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية هذا اليوم، وذروة الارتفاعات ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء وتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 35 درجة مئوية نهارا».