تفاصيل اختفاء 85 مليون وظيفة بحلول 2025.. أبرزها «سائقو الأجرة والأتش أر»

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك»، أن التكنولوجيا أصبحت جزءا رئيسا من حياتنا اليومية، وتؤثر على شكل ومفهوم واحتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أن خبراء التكنولوجيا أكدوا أن الذكاء الاصطناعي سيستحوذ على 20 % من جميع الوظائف في غضون 5 سنوات.

ظهور 97 مليون وظيفة جديدة بفضل التكنولوجيا

ولفت التقرير، أن التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أشار إلى أن هناك 85 مليون وظيفة ستختفى بحلول عام 2025، ولكن قد تظهر 97 مليون وظيفة جديدة بفضل التكنولوجيا، موضحًا أن 50% من جميع الموظفين سيحتاجون إلى إعادة تأهيل مهاراتهم بحلول عام 2025 مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا.

خريطة الوظائف فى المستقبل

وأوضح أن خريطة الوظائف ستشهد في المستقبل القريب تغيرا ملحوظا، حيث سيتزايد الطلب على بعض الوظائف فيما ستختفى وظائف أخرى من الخريطة مثل «سائقي سيارات الأجرة، مستشارو الاستثمارات المالية، التوظيف والموارد البشرية، الاستقبال في الفنادق»، في حين أنه ستكون هناك وظائف أكثر طلبا في المستقبل، منها «مطورو البرمجيات ووظائف تشفير وحماية البيانات، تكنولوجيا البلوك تشين»، حيث ستدعم أكثر من 40 مليون وظيفة عالميا بحلول 2030.

وعن وظائف الواقع الافتراضي، أشار إلى أنه سيصل حجم السوق العالمي للواقع الافتراضي إلى 296.9 مليار دولار في 2024.

إيرادات سوق البيانات الضخمة إلى أكثر من 68 مليار دولار

كما ستصل إيرادات سوق البيانات الضخمة، إلى أكثر من 68 مليار دولار بحلول عام 2025، أما خبراء الجينات سيتم خلق أكثر من 18 ألف وظيفة جديدة بواسطة العلاج الجيني في بريطانيا بحلول عام 2030.