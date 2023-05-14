حالة الطقس غدا الاثنين 15-5-2023.. شبورة ورياح نشطة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين 15-5-2023، حيث تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا الاثنين 15-5-2023

واضافت الأرصاد الجوية، أنّ الطقس سيكون دافئ على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومحافظات شمال الصعيد، وتشهد محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، حتى بداية ساعات المساء، حيث يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا

وسجلت توقعات درجات الحرارة غدا الاثنين، في مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 32 - 18

- العاصمة الإدارية 33 - 18

- أكتوبر 33 - 18

- بنها 32 - 19

- دمنهور 32 - 18

- وادي النطرون 31 - 17

- كفر الشيخ 31 - 19

- المنصورة 32 - 18

- الزقازيق 32 - 18

- شبين الكوم 32 - 18

- طنطا 31 - 18

- دمياط 25 - 18

- بورسعيد 24 - 18

- الإسماعيلية 32 - 18

- السويس 31 - 19

- العريش 24 - 17

- رفح 25 - 16

- رأس سدر 32 - 20

- نخل 30 - 13

- كاترين 28 - 10

- الطور 30 - 20

- طابا 31 - 18

- شرم الشيخ 33 - 22

- الإسكندرية 25 - 17

- العلمين الجديدة 24 - 17

- مطروح 23 - 17

- السلوم 26 - 16

- سيوة 30 - 17

- رأس غارب 31 - 21

- الغردقة 32 - 21

- سفاجا 33 - 20

- مرسى علم 33 - 21

- شلاتين 32 - 22

- حلايب 28 - 20

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 31 - 20

- الفيوم 32 - 19

- بني سويف 32 - 18

- المنيا 32 - 18

- أسيوط 33 - 19

- سوهاج 34 - 20

- قنا 37 - 21

- الأقصر 36 - 21

- أسوان 38 - 22

- الوادي الجديد 34 - 19

- أبوسمبل 37 - 22