ضبط 3 متهمين بإدارة مصنع لمستحضرات التجميل دون ترخيص بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بإستئجار شقة كائنة بدائرة القسم وإستغلالها فى تصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل بإستخدام خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الشقة المشار إليها وأمكن ضبط ( 3 أشخاص) وعُثر بداخلها على (كمية كبيرة من المواد الكيميائية المستخدمة فى صناعة مستحضرات التجميل مختلفة الأنواع - أدوات التصنيع – كمية كبيرة من العبوات والبخاخات البلاستيك الفارغة مختلفة الأحجام والأشكال "معدة للتعبئة" - علامات مائية وإستيكرات - مبلغ مالى) .

بمواجهتهم أقروا بإدارة المصنع بدون ترخيص وقيامهم بتصنيع مستحضرات التجميل مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وطباعة الإستيكرات المضبوطة داخل مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة الموسكى وبإستهداف المطبعة أمكن ضبط (مالك المطبعة) وبمواجهته بأقوال المتهمين إيدها.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.