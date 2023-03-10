ضبط محاولة تهريب مستحضرات وأدوات تجميل في مطار القاهرة

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبد العظيم حمادة، محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات وأدوات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جمارك المطار تضبط محاولة تهريب مستحضرات وأدوات التجميل

في أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من السودان علي رحلة طيران خطوط شركة بدر القادمة من الخرطوم اشتبه محمود عبد الرؤوف مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر في راكب أجنبي الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكه.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد شعبان فتلاحظ وجود كثافات مختلفة ومتكررة.

وبالعرض على عبد العظيم حمادة مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من ياسمين جمال مأمور الجمرك تحت إشراف مصطفي دولة مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب فأسفر التفتيش عن وجود كميات 2500 عبوة من أدوات ومستحضرات التجميل ماركات ومناشئ متعددة ومختلفة داخل حقائبه.

تحرير محضر ضبط جمركي

قرر زكريا حسب الله مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 8 لسنه 2023.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.