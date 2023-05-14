رئيس «الوطنية لاستصلاح الأراضي»: نستهدف الوصول لـ950 ألف فدان بنهاية 2024

قال اللواء توفيق سامي توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، إنّه يُجرى العمل على استصلاح الأراضي الصحراوية والزراعة والتصنيع الزراعي، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الرقعة الزراعية وتعظيم العائد من الفدان، خصوصا فيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية وبعض الزراعات الأخرى، لتقليل فاتورة الاستيراد.

شرق العوينات وتوشكى

وأضاف «توفيق»، خلال بدء موسم حصاد القمح بشرق العوينات وافتتاح مصنع إنتاج البطاطس بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، إن إجمالي المساحة المستصلحة حتى نهاية عام 2022 بلغ 460 ألف فدان، منها 190 ألف فدان في منطقة شرق العوينات على مرحلتين، وتم إضافة ما يزيد على 20 ألف فدان في الفرافرة».

وتابع: «في مشروع توشكى، كُلفنا بالعمل فيه في يناير 2017، وبدأت مسيرة العمل، وبنهاية العام الماضي بلغت المساحة المستصلحة 250 ألف فدان، وتم إضافة 100 ألف فدان أخرى لتصبح إجمالي المساحة المستصلحة في توشكى 350 ألف فدان، والمستهدف في العام الجاري هو إضافة 30 ألف فدان».

وأوضح: «وفي وادي توشكى، فإن المخطط هو إضافة 200 إلى 250 ألف فدان كالتالي، ففي منطقة توشكى 4 وبواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من المنتظر ما يزيد عن 100 ألف فدان، و100 ألف فدان في توشكى 3، لتصل إلى نصف مليون فدان، أما الشركة بالكامل فإنها ستصل إلى 440 ألف فدان».

المستهدف حتى 2024

وواصل: "«لمستهدف عام 2024 هو إضافة 60 ألف فدان في شرق العوينات لتصل إلى 280 ألف فدان في نهاية 2024، وجرى استصلاح منطقة توشكى 5 وإجمالي المساحة الصالحة للزراعة فيها تصل إلى 287 ألف فدان، وسيتم زراعة 150 ألف فدان منها، لتصل من 600 إلى 650 ألف فدان في نهاية 2024، بينما تصل إجمالي الشركة إلى 900 إلى 950 ألف فدان».