توقيع الكشف الطبي على 80 مريضا من الأكثر احتياجا في كفر الشيخ

شاركت جمعية الأورمان، ومديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة كفر الشيخ، في تنظيم قافلة طبية جديدة توجهت إلى مستشفى كفر الشيخ الجامعى، حيث تم استقبال القافلة بالدعم والترحيب من مسؤولي إدارة المستشفى والأطباء وهيئة التمريض والعاملين، وتم تقديم الخدمة الطبية والعلاجية بشكل متميز ولائق لقوافل جمعية الأورمان.

تقديم الدعم الطبي لـ80 مريضا

وأكد المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، أن القافلة الطبية قدمت الدعم الطبي لـ80 مريض ضمن المرضى الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بقرية الشرقى بإسحاقة، بمركز كفر الشيخ، وقرية الشهابية، بمركز بلطيم، وقرية أبو حمودة، بمركز الحامول، ومدينة دسوق، وذلك من أجل تخفيف العبء عليهم، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.

ومن جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن القافلة قدمت مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية كالكشف الطبي بجميع التخصصات من «صدر - عيون - أعصاب - عظام - مخ وأعصاب - سمعيات - جراحة عامة - أطفال - باطنة - مسالك»، بالإضافة إلى العلاج والمتابعة، وقياس النظارات الطبية، وقياس الأجهزة التعويضية وتركيبها.

ووجّه «شعبان»، الشكر إلي إدارة مستشفى كفر الشيخ الجامعى، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية، ومواكبة ركاب التنمية وجانب أساسى لقطار التنمية المستدامة، كما وجّه الشكر إلي مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، على توفير الدعم لجميع أبناء المحافظة، والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصةً الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً.

تنفيذ عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية فى محافظة كفر الشيخ

الجدير بالذكر، أن جمعية الأورمان نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية فى محافظة كفر الشيخ ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون، لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وكذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من «شنطة رمضان، وبطاطين الشتاء، ولحوم الأضاحى».