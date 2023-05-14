السيسي يوجه بالاستخدام الرشيد للمياه في مشروعات توشكى والشيخ زايد

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتأكّد من مخزون المياه المستخدم في مشروعات شرق العوينات يتمّ التعامل معه طبقا للمعايير التي تحافظ عليه لأكبر فترة ممكنة.

وأضاف السيسي، خلال بدء موسم حصاد القمح بشرق العوينات وافتتاح مصنع إنتاج البطاطس: «أتحدث عن استخدام المياه بشكل رشيد دون هدر في الزراعة، أعلم أن وزارة الري تتابع هذا الأمر، نفس الأمر ينطبق على منطقة توشكى، هناك محطة مياه منذ عام 1986 لإنتاج حجم معين من المياه، ونحتاج أن يتمّ الاستفادة القصوى من هذا الحجم في الزراعة».

فيما أكّد اللواء توفيق سامي توفيق رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح زراعة الأراضي الصحراوية، أنَّ الشركة ملتزمة تمامًا بتعليمات وزارة الري، قائلًا «لا يوجد طلمبة بتعدي 125 حصان، ونلتزم التزامًا حرفيًا بالري دون هدر، ونحرص على نقطة المياه، المحطة العملاقة تروي 720 ألف فدان، ولم يتمّ استيفاء هذه المساحة حتى الآن، والرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمنع الحصول على المياه خارج ترعة الشيخ زايد، والتزمنا بهذا الكلام».