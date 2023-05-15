خطوات الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2023.. بالرقم القومي «أون لاين»

خدمات إلكترونية عدة، أتاحتها وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، ومن ضمنها خدمة الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2023، وذلك لجميع المستفيدين من برنامج الدعم النقدي، والذي يبلغ عددهم نحو 5.2 ملايين أسرة، أى 22 مليون مواطن.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2023 «أون لاين»، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعى.

خطوات الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2023 «أون لاين»

1- تبدأ خطوات الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2023 «أون لاين»، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى، عبر الضغط على هذا الرابط.

2- اختر خدمة الاستعلام عن تكافل وكرامة.

3- ثم قم بالضغط على «استعلم عن نتيجتك».

4- قم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الجزء المخصص له.

5- ستظهر لك نتيجة الاستعلام وحالة البطاقة سواء تكافل أو كرامة.

6- سيظهر لك هل البطاقة سارية أو متجمدة.

7- إذا كانت فيزا تكافل وكرامة سارية سيظهر لك قيمة الدعم النقدي.

شروط الإستفادة من الدعم النقدي تكافل وكرامة

ووفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى، هناك عدد من الشروط التى يجيب توافرها لدي المواطن، للإستفادة من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، ومنها إستيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الإستمارة الدالة علي الحالة الإجتماعية للأسرة، وأن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة .