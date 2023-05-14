أسعار الدواجن في الأسواق.. انخفاض في الأبيض والبلدي

كشفت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، عن أسعار الدواجن، والبيض، والكتكوت، وأسعار الأعلاف اليوم الأحد، والتي يتم بيعها في المزرعة للجمهور.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنّ أسعار الدواجن البيضاء تباع في المزرعة حاليا بـ65 جنيها للكيلو، وتصل للمستهلك في حدود 72 جنيها للكيلو، بينما يباع سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بسعر 79 جنيها، و85 للجمهور في محلات بيع الدواجن الحية.

سعر البيض في المزرعة وللمستهلك

وأضاف السيد لـ«الوطن»، أنّ سعر البيض الأبيض في المزرعة 97 جنيها للطبق، ليصل للمستهلك بسعر 100 جنيه، بينما يباع البيض الأحمر في المزرعة بسعر 97 جنيها، ويصل للمستهلك بـ105 جنيهات للطبق.

أما الأعلاف فبلغ سعر الطن 27 ألف جنيه للطن، ما يشير لانخفاض أسعار العلف بعد انخفاض سعر الذرة بشكل كبير، بعد تدخل هيئة السلع التموينية، لكن لا تزال أسعار الصويا مرتفعة لضعف الإفراجات وعدم استيراد كميات تلبي احتياجات السوق من قبل هيئة السلع.