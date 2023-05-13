استقرار أسعار الدواجن في الأسوق.. كيلو الفراخ البيضاء بـ70 جنيها

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الدواجن البيضاء والبلدي، تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ خلال الفترة الحالية، ويرجع ذلك إلى انخفاض معدلات الطلب على الشراء في الوقت الحالي في ظل توفر الدواجن.

الدواجن البيضاء اليوم يتراوح ما بين 62 إلى 63 جنيها للكيلو

وأوضح «السيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك كميات جيدة نسبيا معروضة من الدواجن البيضاء والبلدي بالأسواق، كما أن سعر الدواجن البيضاء اليوم يتراوح ما بين 62 إلى 63 جنيها للكيلو، من أرض المزرعة وتصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 69 إلى 70 جنيها.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أن أسعار الدواجن البلدي أيضا مستقرة، وتباع من أرض المزرعة بسعر 79 جنيها للكيلو، بينما تصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 87 إلى 88 جنيها للكيلو.

الكتكوت الأبيض يتراوح ما بين 10 إلى 12 جنيها

وأضاف أن سعر الكتكوت الأبيض يتراوح ما بين 10 إلى 12 جنيها، مما يعني دخول دورات جديدة لان الطلب ازاد على شرائه، كما أن سعر البانية يتراوح ما بين 155 إلى 165 جنيها للكيلو حسب الجودة، ويبلغ سعر كيلو الاوراك الشعبي 72 جنيها، بينما يتراوح سعر كيلو الأوراك السوبر ما بين 75 إلى 80 جنيها.

وبين رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية انة لا يمكن التوقع بما سيحدث بالنسبة لأسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، بينما قد يزداد الطلب على شراء الدواجن خلال الفترة المقبلة لانخفاض اسعارها مقارنة باسعار اللحوم الحمراء.