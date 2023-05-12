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شعبة الدواجن: استقرار الأسعار في السوق المحلية.. وتوقعات بالتراجع

كتب:

مريم حنفي
07:13 م | الجمعة 12 مايو 2023
أسعار الدواجن

أسعار الدواجن

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الدواجن في السوق المحلية مستقرة منذ فترة طويلة، وذلك بسبب التوازن القائم حاليا بين العرض والطلب، متوقعا تراجع الأسعار الفترة المقبلة. 

 

أسعار الدواجن 

وأوضح السيد، في تصريحات لـ«الوطن»،  أن سعر الدجاج الأبيض في المزرعة يتراوح ما بين 63 و66 جنيها، ويتراوح سعرها للمستهلك ما بين 70 و73 جنيها، كما يبلغ سعر كيلو الدجاج البلدي 100 جنيه، وذلك في المزرعة والتنفيذ الفعلي 112 جنيها. 

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية أن سعر الدجاج الساسو يبلغ أرض مزرعة 78 جنيها والتنفيذ الفعلي 88 جنيها، فيما تسجل الدجاج الأمهات 57 جنيها وذلك في المزرعة وتصل للمستهلك بسعر 63 جنيها.

 

سعر البانيه والشيش طاووق 

وأكد سامح السيد أن كيلو البانيه يتراوح ما بين 160 و170 جنيها وكيلو الشيش طاووق ما بين 175 و185 جنيها، فيما يبلغ سعر كيلو الأوراك 85 جنيها.

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بقلم مريم حنفي