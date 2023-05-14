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تراجع أسعار الدواجن اليوم الأحد 14-5-2023 في الأسواق والمحلات

أسعار الدواجن اليوم الأحد 14-5-2023 في الأسواق والمحلات

كتب:

مريم حنفي
09:34 ص | الأحد 14 مايو 2023
أسعار الدواجن

أسعار الدواجن

سجلت أسعار الدواجن اليوم الأحد 14-5-2023 في الأسواق والمحلات، تراجعا ملحوظا يقدّر بنحو 10 جنيهات، بسبب انخفاض القوة الشرائية الفترة الحالية، بعد أن شهدت محلات الطيور الحية إقبالا كثيفا من جانب المواطنين بمناسبة شهر رمضان، حسب ما قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، في تصريحات لـ«الوطن». 

أسعار الدواجن البيضاء

وأوضح السيد أنّ أسعار الدواجن اليوم الأحد 14-5-2023 في الأسواق والمحلات تسجل 63 جنيها بالنسبة للدجاج الأبيض داخل المزرعة، ويتراوح سعرها للمستهلك بين 73 و78 جنيها، فيما يبلغ سعر كيلو الدجاج البلدي 102 جنيه في المزرعة والتنفيذ الفعلي 115 جنيها. 

أسعار مشتقات الدواجن 

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أنّ سعر كيلو البانيه يتراوح اليوم بين 160 و175 جنيها، وكيلو الشيش طاووق بين 170 و180 جنيها، وكيلو الأوراك 90 جنيها، وقد تختلف الأسعار بين كل منطقة وأخرى.

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق المصرية، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 10.5 إلى 11.5 جنيه، والكتكوت البلدي بين 5.5 إلى 6.5 جنيه، والكتكوت الساسو بين 8.5 إلى 9.5 جنيه، ويتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور بين 9.5 حتى 10.5 جنيها، وكتكوت هجين بين 7 و8 جنيهات. 

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بقلم مريم حنفي