شعبة الدواجن: أسعار الكتاكيت مستقرة واحتمالات زيادة الأسعار «ضعيفة»

أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم السبت، أنَّ الفترة الحالية تشهد استقراراً في أسعار كافة أنواع الكتاكيت الموجودة في الأسواق المصرية، حيث تراجعت الأسعار الأسبوع الماضي، ويرجع سبب ذلك إلى الإفراجات الجمركية التي تمت خلال الفترة الماضية للأعلاف.

فرصة ارتفاع الأسعار «ضعيفة»

وأضاف «السيد» أن هناك توقعات قوية للغاية تشير إلى أن السوق المحلي سيشهد قريباً تراجعاً في أسعار الكتاكيت والبيض والدواجن أيضاً، وأن فرصة ارتفاع الأسعار الآن «ضعيفة».

أسعار الكتاكيت في الأسواق المصرية

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية أن سعر الكتكوت الأبيض يتراوح في الأسواق ما بين 10 و11 جنيهاً، والكتكوت البلدي ما بين 5.5 و6.5 جنيهات، فيما يتراوح سعر الكتكوت «الساسو» ما بين 8.5 و9.5 جنيهات، و«الساسو بيور» ما بين 9.5 و10.5 جنيهات.

وأضاف عبدالعزيز السيد أن سعر كتكوت جيل ثاني يتراوح ما بين 8 و9 جنيهات، وكتكوت هجين ما بين 7 و8 جنيهات، كما يتراوح سعر كتكوت «روزي بيور» بين 7.5 و8.5 جنيهات.