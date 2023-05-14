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«تعليم القاهرة» تكشف تفاصيل امتحان الجبر والإحصاء للصف الثاني الإعدادي

كتب:

أميرة فكري
11:24 ص | الأحد 14 مايو 2023
مدير مديرية التعليم بالقاهرة

مدير مديرية التعليم بالقاهرة

تفقد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، اليوم، انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023 بمدرسة سيزانبراوي الإعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة القاهرة الجديدة.

امتحان الجبر والإحصاء للصف الثاني الإعدادي 

وتفقد مدير مديرية التعليم في القاهرة، لجان الصف الثاني الإعدادي، واطمأن على مواصفات الورقة الامتحانية وأنّها في مستوى الطلاب، حيث أدوا اليوم الامتحان في مادة الجبر والإحصاء.

امتحان الفلسفة للصف الثاني الثانوي

وتابع مدير تعليم الجيزة، امتحانات الصف الثاني الثانوي العام الفصل الدراسي الثاني، حيث أدى الطلاب اليوم الامتحان في مادة الفيزياء للشعبة العلمية، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بعدد 217 طالبا في 13 لجنة وتمكن جميعهم من الدخول على المنصة.

وأوصى مدير مديرية التربية والتعليم في القاهرة، الطلاب باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة الجميع خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023. 

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