مقرر لجنة الحريات بالحوار الوطني: مصر عرفت المساواة بين مواطنيها منذ 100 عام

قالت الدكتورة نيفين عبدالمنعم مسعد، المقرر العام للجنة الحريات وحقوق الإنسان بالحوار الوطني، إن المساواة موجود دستوريا في الدستور المصري منذ 1923، والذي نحتفل هذا العام بمرور قرن كامل على وضعه، والتي نصت بأن المصريون لدى القانون سواسية، هم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين.

وأضافت «مسعد»، خلال كلمتها في جلسة مناقشة ملف القضاء على التمييز بالحوار الوطني، وتذيعها قناة «إكسترا لايف»، أن مصر كانت تعرف ذلك منذ 100 عام، وهذا الالتزام الدستوري انتقل لدستور لآخر وصولا لدستور 2014، والذي لا تشدد فقط مواد كثيرة منه على قضية مكافحة التمييز والمساواة بين المصريين، ولكن هذا التشديد يبدأ من الديباجة نفسها.

وأشارت إلى أنه بالتوازي مع هذا التشديد في الدستور، صدرت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ونصت على الأمر نفسه، بعدم التمييز وكفالة حقوق الإنسان في إطار من المساواة، واستراتيجية مصر 2030 التي ينص الهدف الثاني منها على تحقيق المساواة في الحقوق والفرص.

ولفتت أننا إيذاء منظومة دولية وقانونية وتشريعية ودستورية مصرية تحتاج للتعزيز بسياسات وتطوير من خلال تلقيح بعض التشريعات وهذا دور هذه الجلسة.