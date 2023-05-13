«الصحة» عن فقدان حاستي الشم والتذوق لبعض المواطنين: متلازمة ما بعد كورونا

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الأعراض المنتشرة حاليا بين المواطنين والتي تتشابه مع أعراض كورونا، هي أعراض متلازمة ما بعد كورونا، وهي أعراض يصاب بها البعض بعد الشفاء من فيروس كورونا، موضحا أنها تشبه أعراض كورونا نفسها كفقدان حاسة الشم والتذوق وتكسير في العظام، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه لا بد من الذهاب إلى الطبيب حال ظهور تلك الأعراض، موضحا أنها تزول بحد أقصى خلال 3 أشهر، لكن هناك بعض الحالات تحتاج إلى علاج باستشارة الطبيب.

الوضع الوبائي لفيروس كورونا

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر يشهد انخفاضا ملحوظا في أعداد المصابين على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن الإصابات التي نلاحظها بين المواطنين الفترة الحالية ليست كورونا، بل نزلات برد وإنفلونزا نتيجة التغير بين الفصول والتقلبات الجوية، لافتا إلى أن إعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء حالة الطوارئ فيما يتعلق بفيروس كورونا لا يعني انتهاء الفيروس، فهو ما زال موجودا، والتحور سمة أساسية في الفيروسات، موضحا أنه حتى الآن، الإنفلونزا الموسمية كفيروس يتحور وله لقاح كل عام قد يطرأ عليه تغيير بسبب هذه التحورات.

تطعيم أكثر من 70% من المواطنين ضد كورونا

ودعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين إلى ضرورة الاستمرار في تلقي لقاحات كورونا لتعزيز الجهاز المناعي للجسم، مشيرا إلى أن اللقاحات لعبت دورا كبيرا في تخفيف العبء على المستشفيات وإعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء حالة الطوارئ للفيروس، مؤكدا أن مصر نجحت في تطعيم أكثر من 70% من المواطنين، وهو ما أسهم في انخفاض معدلات الإصابة وكذلك الوفيات.