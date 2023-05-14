بدء إعلان نتائج الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الثاني بالألوان

أعلنت بعض المدارس الابتدائية على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الثاني بالألوان في بعض المحافظات، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الثاني بالألوان

وأكدت المدارس الابتدائية، أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الثاني بالألوان وفقًا لنظام التقييم والذي يعبر عن مستوي الطالب بـ4 ألوان تعبر عن مستوى الطالب، في الاختبارات، كما يلي:

- اللون الأزرق: يوضح أنّ المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة من (85 لأقل 100).

- اللون الأخضر: يوضح أنّ المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل 85).

- اللون الأصفر: يوضح أنّ المتعلم بحاجة إلى بعض الدعم من (50 لأقل 65).

- اللون الأحمر: يوضح أنّ المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال بحاجة إلى الكثير من الدعم من (1 لأقل من 50).

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023.. شروط الانتقال

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط انتقال الطالب من الصف الرابع الابتدائي الترم 2023 للصف الخامس الابتدائي وفقًا كالتالي:-

- ينتقل الطالب للصف الدراسي التالي في حالة اجتيازه المقررات الدراسية من «اللون الأصفر إلي اللون الأزرق».

- في حالة استمرار حصول الطالب علي اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات الدور الثاني علية بإعادة السنة الدراسية مرة أخرى.

- تعلن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني عن طريق الألوان وليس الدرجات.