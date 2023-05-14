عند شراء مشغولات ذهبية عيار 24.. لا تصدق كل ما تسمعه

قالت شركة «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث وشؤون الذهب، إنه على الراغب في شراء المشغولات الذهبية الشراء من مكان موثوق ومضمون، لأن هناك الكثير الذين يتلاعبون في الذهب.

عيار 24 في السبائك فقط لأنه صعب التشكيل

وأضافت الشركة، في تقرير لها، اليوم الأحد، أنه على الراغب في الشراء عدم تصديق أي شخص ينصحه بشراء مشغولات ذهبية منه من عيار 24، وذلك لعدم وجود مشغولات ذهبية في الأساس لهذا العيار.

وأشارت إلى أن الذهب عيار 24 يكون لين جدًا لدرجة تجعل من الصعب تشكيله في قوالب المشغولات الذهبية المتعارف عليها، نظراً لأن الذهب معدن لين في الأساس، لذلك من الصعب تشكيله على هيئة سلسلة أو خاتم أو غوايش وغيرها، ولهذا يكون المشغول غير عملي للمستهلك الذي يحتاج لمعدن صلب وقوي، حتى يتحمل الاحتكاك والخبطات الطبيعية والعمل.

عيار 23.5 نادر الوجود بالسوق المصري

ولفتت الشركة إلى أن السوق كله لا يحتوي على مشغولات ذهبية من عيار 24، والمتعارف عليه هي مشغولات ذهبية من عيار 18، ومن عيار 21، وأعلى مشغول موجود بالسوق المصري، هو الذهب عيار 23.5، الذي يوجد بشكل قليل جدًا ومحدود.

والشائع أن استخدام العيار 24 يكون في السبائك وبعض الأشخاص يقومون بعمل للسبيكة نفسها إطار أو ثقب بشكل احترافي عند الصائغ، وتستخدمها كدلاية للعقد أو السلسلة.