عضو بالحوار الوطني: تخصيص لجنة لحقوق الإنسان دلالة على وعي المجلس بأهمية الملف

قال أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إن تخصيص لجنة لحقوق الإنسان والحريات العامة في الحوار الوطني، يدل على وعي إدارة الحوار بأهمية الملف، باعتباره ملف أساسي يقوم على احترام الحريات الأساسية.

حصول المواطن على الحرية والعلاج بشكل جيد

وأضاف خلال كلمته في جلسة مناقشة ملف القضاء على التمييز بالحوار الوطني، وتذيعها قناة «إكسترا لايف»، أن حقوق الإنسان تعني بأن لا يتعرض المواطن للإهانة، والحق في الحصول على العلاج والصحة والمسكن بشكل جيد، وفي الحقوق السياسية.

رد اعتبار لكل من طالب بحقوق الإنسان في مصر

وأشار إلى أن تخصيص لجنة لحقوق الإنسان يستند للشرعية القانونية والدستورية، وللشرعية الشعبية والسياسية، ويعتبر بمثابة رد اعتبار لكل من طالب بحقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الماضية.