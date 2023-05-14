«التموين»: استيراد لحوم حية من جيبوتي استعدادا لعيد الأضحى المبارك

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الصوامع الجديدة الخاصة بتخزين القمح أهم النقاط بها هي صومعة دندرة بقنا وتوشكى 1، وتوشكى 2، وصومعة دندرة ميزتها تواجدها كنقطة مناولة للأقماح القادمة من الجنوب لصوب دندرة، وسيتواجد معها سكة حديد ونقل نهري وطرق، وبالتالي تعتبر منطقة متميزة للتداول والتخزين والنقل بمنتهى الكفاءة، فالصوامع هي مشروع استراتيجي هام جدا.

وأضاف وزير التموين، خلال كلمته باحتفال موسم حصاد القمح بشرق العوينات وافتتاح مصنع البطاطس، أن الأمن الغذائي أصبح على أجندة كل المنظمات الدولية وكل الجهات وأصبح رقم 1 كأساس لأمان الأمن القومي، مشيدا بقرار الرئيس قبل أزمة كورونا وقبل الحرب الروسية الأوكرانية بضرورة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من 3 أشهر لـ6 أشهر، والأمن الغذائي يعتمد على توفير السلع واتاحتها للمواطنين، وبالنسبة للسكر تم تخفيض الاستيراد العام الماضي حيث استوردنا 200 ألف طن خام والقطاع الخاص استورد 200 ألف طن خام فقط، ولن يوجد أزمة سكر مع منع تصدير السكر للخارج خصوصا مع ارتفاع سعره بشكل كبير للسوق العالمي.

وتابع وزير التموين أن صناعة المكرونة بمصر تطورت بشكل كبير، ولذلك يتم وضع سلعة المكرونة كأحد بدائل للأرز على بطاقة التموين، وبالنسبة للزيوت وارتفاع أسعار الزيوت بصورة غير مسبوقة لدينا 4 أشهر احتياطي استراتيجي بالتعاون مع وزارة الزراعة وزراعة المحاصيل الزيتية، وبالنسبة للحوم ومع وجود الحرب السودانية السودانية ووجود قلق باستيراد اللحوم الحية السودانية، لكن مع الهدنة الحالية تم تجميع حوالي 4000 رأس ماشية على الحدود، وتم الاتفاق على استيراد اللحوم الحية من جيبوتي استعداد لعيد الأضحى المبارك.