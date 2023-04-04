موقع وزارة التموين لتحديث بيانات البطاقة.. تسجيل رقم هاتف رب الأسرة

خصص موقع وزارة التموين موقع دعم مصر الرسمي خدماته التموينية المقدمة للمستفيدين من الدعم على خدمة تحديث بيانات البطاقة بتسجيل رقم الموبايل، وذلك تسهيلا على المواطنين في إتمام خدمة تسجيل الموبايل وتحديث بيانات بطاقة التموين بديلا عن الذهاب لمكاتب التموين وتخفيف الزحام والتكدس أمام المكاتب.

موقع وزارة التموين لتحديث البطاقة برقم الموبايل

ويشترط موقع وزارة التموين لتحديث البطاقة برقم الموبايل، أن يكون رقم الموبايل مسجلا باسم رب الأسرة المدرج اسمه على كارت بطاقة التموين، ويوجد عدة خطوات لابد من اتباعها كالتالي:

1 - فتح متصفح جوجل العالمي.

2 - الدخول على رابط موقع دعم مصر الرسمي.

3 - اختيار خدمة «تسجيل رقم المحمول».

4 - كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما وموجود على البطاقة وبونات صرف الخبز.

5 - كتابة رقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة على أن يكون هو نفس الشخص المدون اسمه على بطاقة التموين.

6 - إذا كان رقم الموبايل مسجل بالفعل في إحدى شركات الاتصالات يتم التسجيل بنجاح.

7 - إذا كان رقم الموبايل ليس باسم صاحب البطاقة التموينية لم تقبل عملية التسجيل حتى يتم إدخال الموبايل باسم رب الأسرة صاحب البطاقة في إحدى شركات الاتصالات.

8 - في حال تدوين رقم بطاقة تموينية ليست في حاجة إلى تحديث البيانات تظهر رسالة مدون عليها: «البطاقة ليست لها تحديث بيانات».

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة التموين باسم رب الأسرة، عبر موقع وزارة التموين، هو شرط الاستفادة من الخدمات التموينية سواء تم طلب الخدمة من مكاتب التموين أو عبر بوابة مصر الرقمية.

عدد بطاقات التموين

وتخطى عدد بطاقات التموين التي قامت بتسجيل رقم الموبايل على بطاقات التموين أكثر من 20 مليون بطاقة من إجمالي 23 مليون بطاقة تموينية مدرجة على سيستم منظومة دعم التموين.