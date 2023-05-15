«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم الاثنين: لطيف ليلا على القاهرة

كشفت الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين 15 مايو الجاري، حيث تسود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الاثنين ستشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

وأكد الخبراء، أن حالة الطقس اليوم يسودها طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر على كافة الأنحاء، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة في ساعات الليل على جنوب سيناء وجوب الصعيد.

وتابعت، أن القاهرة الكبرى والوجة البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد سيشهدا طقسا حارا خلال ساعات النهار مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وبشأن درجات الحرارة اليوم الإثنين فسجلت الأتي على كافة مدن ومحافظات الجمهورية:

- القاهرة 32 - 18

- العاصمة الإدارية 33 - 18

- أكتوبر 33 - 18

- بنها 32 - 19

- دمنهور 32 - 18

- وادي النطرون 31 - 17

- كفر الشيخ 31 - 19

- المنصورة 32 - 18

- الزقازيق 32 - 18

- شبين الكوم 32 - 18

- طنطا 31 - 18

- دمياط 25 - 18

- بورسعيد 24 - 18

- الإسماعيلية 32 - 18

- السويس 31 - 19

- العريش 24 - 17

- رفح 25 - 16

- رأس سدر 32 - 20

- نخل 30 - 13

- كاترين 28 - 10

- الطور 30 - 20

- طابا 31 - 18

- شرم الشيخ 33 - 22

- الإسكندرية 25 - 17

- العلمين الجديدة 24 - 17

- مطروح 23 - 17

- السلوم 26 - 16

- سيوة 30 - 17

- رأس غارب 31 - 21

- الغردقة 32 - 21

- سفاجا 33 - 20

- مرسى علم 33 - 21

- شلاتين 32 - 22

- حلايب 28 - 20

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 31 - 20

- الفيوم 32 - 19

- بني سويف 32 - 18

- المنيا 32 - 18

- أسيوط 33 - 19

- سوهاج 34 - 20

- قنا 37 - 21

- الأقصر 36 - 21

- أسوان 38 - 22

- الوادي الجديد 34 - 19

- أبوسمبل 37 - 22