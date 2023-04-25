5 خطوات لرعاية طفل بنظام «الأسر البديلة».. بينها تقديم طلب لوزارة التضامن

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، إمكانية رعاية طفل بنظام «الأسر البديلة»، بشرط تجاوز عمر الطفل ثلاثة أشهر، وذلك من خلال إتباع عدد من الخطوات، أولها تقدم الأسرة بطلب رعاية طفل لإدارة الأسرة والطفولة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات رعاية طفل بنظام «الأسر البديلة»، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى.

5 خطوات لرعاية طفل بنظام «الأسر البديلة»

1- تبدأ خطوات رعاية طفل بنظام «الأسر البديلة» بالتقدم بطلب لإدارة الأسرة والطفولة أو على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

2- بعد تقديم الطلب، تقوم إدارة الأسرة والطفولة بطلب بحث اجتماعي مؤيداً بالمستندات من الإدارة الاجتماعية التابع لها محل إقامة الأسرة، ومطابقة البحث المشار إليه على الواقع للتأكد من صحة وسلامة البيانات.

3- إثبات استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (89) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل.

4- يتم عرض الطلبات والأبحاث المؤيدة بالمستندات على اللجنة المختصة للبت فيها بالقبول أو الرفض خلال (60) يوما ً من تاريخ تقديم الطلب.

5- يبلغ مقدم الطلب بقرار اللجنة خلال أسبوع من تاريخ صدوره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بتوقيعه شخصياً بالعلم.

*يعتبر انقضاء هذه المدة بمثابة رفض الطلب.

شروط تسليم الطفل للأسرة البديلة

6- إذا قررت اللجنة قبول الطلب يتم تسليم الطفل للأسرة البديلة بعد أن يوقع الزوجان على عقد رعاية طفل يتضمن الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

* في حالة رفض الطلب يجوز للأسرة التظلم من القرار المشار إليه خلال شهر من تاريخ إبلاغها به أمام اللجنة العليا للأسر البديلة للنظر والبت فيه خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم التظلم، ويكون قرارها نهائياً.

*يعتبر عدم البت في التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفضه.