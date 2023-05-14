سؤال عن موقع نيجيريا يثير الجدل في امتحان الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

انتهى 8521 طالبا بالشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر من أداء الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية، والذي جاء في مستوى الطالب المتوسط باستثناء سؤال أثار حيرة الطلاب.

سؤال محير في مادة الدراسات الاجتماعية

وقال عدد من الطلاب لـ«الوطن»، إن سؤالا مُحيرا أثار اللغط بينهم في اللجان، حيث تضمن السؤال الثاني من الجغرافيا في الفقرة (ج) ما يلي «دولة نيجيريا يحدها من الغرب محيط.........».

وأكد الطلاب، أن السؤال الصحيح هو «دولة نيجيريا يحدها من الجنوب محيط وليس من الغرب».

امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

ومن جانبه، أكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر لـ«الوطن»، اليوم الأحد، أنه بمجرد اكتشاف الخطأ في سؤال الجغرافيا في مادة الدراسات الاجتماعية، تم توجيه تعليمات لمراقبي اللجان بالتنبيه بتصحيح السؤال للطلاب، ليصبح «دولة نيجيريا يحدها من الجنوب محيط.........».

مراعاة تصحيح مادة الدراسات الاجتماعية

وأشار وكيل تعليم البحر الأحمر، إلى أنه تم عقد اجتماع مع موجهي مادة الدراسات اجتماعية ورؤساء اللجان والكنترول لمراعاة التصحيح في مادة الدراسات الاجتماعية بالنسبة للسؤال الخطأ.

وأكد «منير»، سهولة امتحان مادة الدرسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر، حيث جاء في مستوى الطالب المتوسط، مؤكدا سعادة الطلاب عقب خروجهم من أداء امتحان اليوم.