توزيع درجات امتحان الأحياء للصف الثاني الثانوي الترم الثاني

أدى طلاب طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم، امتحان مادة الأحياء للفصل الدراسي الثاني 2022-2023، إلكترونيا، في لجان امتحانية مؤمنة، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب والمعلمين، وإجراءات مشددة لمواجهة الغش الإلكتروني.

امتحانات الصف الثاني الثانوي

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في بيان، دخول طلاب الصف الثاني الثانوي للجان الامتحان، مؤكدة أنّ الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، والطلاب تمكنوا من الدخول إلى منصة الامتحان بنسبة 100%؜.

وأضافت مديرية التربية والتعليم، أنّ الغرفة المركزية لمديرية التعليمية بالجيزة، لم تتلق أي شكاوى بشأن امتحانات الصف الثاني الثانوي، مؤكدة منع دخول الهاتف المحمول مع الطلاب إلى داخل اللجان.

توزيع درجات امتحان الأحياء للصف الثاني الثانوي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، توزيع درجات امتحان الاحياء للصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، كما يلي.

- 20 درجة للامتحان الإلكتروني.

- 4 درجات للامتحان الورقي.

- 3 درجات لامتحان الشهر.

- 3 درجات للمواظبة والحضور.

- الدرجة الكلية 30 درجة.

من جانبها، تفقدت سمية الخطيب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لجان امتحانات مدارس القدس للتعليم الأساسي، والكرامة الثانوية الإعدادية بنات، واللواء الرسمية للغات، التابعين لإدارة العجوزة التعليمية، وكان في استقبالها الدكتورة حنان موسى، مدير عام الإدارة، حيث توجهت لمتابعة جميع اللجان الامتحانية.

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة، أنّ طلاب الصف السادس الابتدائي، أدوا امتحانهم اليوم في مادتي اللغة الأجنبية والعلوم، وطلاب الصف الثاني الإعدادي في مادة الدراسات الاجتماعية، وطلاب الصف الثاني الثانوي العام في مادتي الأحياء والفلسفة والمنطق، مشيرا إلى أنّ غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى من الامتحانات.