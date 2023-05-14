«صحة الشرقية» تشن حملات على المستشفيات الخاصة بفاقوس

شنت إدارة العلاج الحر وفرق التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بمديرية الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة، برئاسة الدكتور مجدي الحصري، رئيس فرعي جهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، وبالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية، حملة على المستشفيات العلاجية الخاصة بمركز ومدينة فاقوس.

جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى

جاء ذلك بهدف الوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وإستيفاء هذه المنافذ لاشتراطات الترخيص ومكافحة العدوى، وكذلك التأكد من تطبيق تلك المنشآت للاشتراطات البيئية في التخلص الآمن من المخلفات الطبية.

وقام مفتشو حملة الصحة بالمرور على الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات، وتبين وجود محرقة داخل إحدى المستشفيات غير مستوفية للاشتراطات الصحية، وبها نقص في اشتراطات الترخيص الخاصة بها، ويتم تشغيلها بالمخالفة لقانون البيئة، كما تلاحظ وجود عدة مخالفات بشأن السلامة والصحة المهنية، مما يعرض المنشأة والعاملين بها والمرضى متلقي الخدمة للخطر.

وقام مفتشو الحملة بالتنبيه عليهم باستيفاء جميع الاشتراطات الصحية المطلوبة، والتأكيد عليهم بعدم تشغيل أي عمالة غير حاصلة على ترخيص مزاولة مهنة، وفقا للمادة 13 من القانون 51 لسنة 1981، ومعالجة جميع السلبيات الخاصة بإجراءات جمع النفايات الطبية الخطرة، والتخلص الآمن منها، مع معالجة بعض السلبيات في إجراءات مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية.

استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخلفات، وتحرير المحاضر اللازمة بمركز شرطة فاقوس، مؤكداً على استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، وعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.