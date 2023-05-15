المتهمة بقتل طفلة قنا تمثل الجريمة.. وقاضي المعارضات يجدد حبسها 15يوما

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنايات قنا، حبس سيدة لمدة 15 يومًا على خلفية اتهامها بقتل طفلة 8 سنوات لسرقة قرطها الذهبي، بعد أن أدانت تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة المتهمة بأنها وراء ارتكاب الواقعة، وأرشدت عن المسروقات.

وحضرت المتهمة وسط حراسة أمنية مشددة في الساعات الأولى من صباح اليوم، إلى مجمع محاكم شمال قنا، وتم عرضها على المحكمة التي أصدرت قرارها السابق، وأمرت بإعادتها إلى محبسها مرة أخرى.

جثة في جوال

وأفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، بأنّ بداية الواقعة كانت بورود بلاغا من مزارع لمركز شرطة نجع حمادي، يفيد باختفاء نجلته عن المنزل منذ قرابة 8 ساعات، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحري لكشف ملابسات الواقعة، وبدأت القوات في فحص الكاميرات القريبة من منزل الطفلة، وبيان خط سيرها قبل اختفائها.

وكشفت التحريات عن رصد إحدى الكاميرات القريبة من المنزل، قيام سيدة باستدراج الطفلة إلى منزلها، ولم تظهر الفتاة مرة أخرى عقب دخولها منزل المشتبه فيها، وعلى الفور تم استئذان النيابة العامة لتفتيش المنزل، ومناقشة المشتبه فيها، وبالفحص تبين أن جثة الطفلة ملقاة أعلى سطح المنزل داخل جوال.

وجاء في محضر الشرطة أنّ المشتبه فيها هي إحدى جيران الضحية، سيدة في العقد الرابع من عمرها، وبمواجهتها اعترفت في المحضر بتفاصيل الواقعة بدافع سرقة «حلق» الطفلة، وقامت ببيعه بمبلغ 3 آلاف جنيه، وأرشدت عن مكان البيع، وتمكنت القوات من إعادته وتحريزه.

حبس 4 أيام

وتمت إحالة المتهمة للنيابة العامة، واعترفت في التحقيقات بتفاصيل الجريمة وتم اقتيادها لمسرح الجريمة، ومثلت جريمتها وسجلت النيابة الاعتراف بالصوت والصورة، وقررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد المقترنة بالسرقة، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، وتم عرض المتهمة على قاضي المعارضات الذي أصدر قراره السابق.