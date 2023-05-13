اعترافات المتهمة بقتل الطفلة رودينا في قنا.. «شقيقتها أبلغت عنها»

اعترفت المتهمة بقتل الطفلة رودينا بقنا أمام جهة التحقيق في نجع حمادي شمال محافظة قنا، بارتكاب الواقعة، والتي بدأت بمحاولة سرقة قرطها الذهبي، وحين صرخت الطفلة تخلصت منها.

المتهم تعترف بإنهاء حياة الطفلة

وقالت المتهمة «م. ك» 41 عاما، أمام جهة التحقيق، «الشيطاني غواني لقرطها الذهبي لحاجتي للمال، ولم أعرف أن النهاية ستكون بشعة بهذا الشكل، بعدما سلبت منها قرطها الذهبي صرخت الطفلة بأعلى صوتها، وكان بجواري السكين، وقمت بمسكها وطعنها، حتى أصبحت جثة ودفنتها في رمال كانت أعلى المنزل، ولكن شقيقتي فضحت جريمتي»، موضحة أن قصدها لم يكن القتل ولكن سرقة حلق الذهب الذي كان في أذنها، مؤكدة أنها كانت على علم بخروج الطفلة في هذا التوقيت لتذهب إلى مكتب لتحفيظ القرآن الكريم بقرية قرية النجاحية.

وقررت جهة التحقيق في نجع حمادي شمال محافظة قنا، حبس المتهمة بقتل الطفلة رودينا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

دفن جثمان الطفلة رودينا

وشيع المئات من أهالي قرية النجاحية بمركز نجع حمادي، جثمان الطفلة رودينا محمد كامل، 8 سنوات، وتم دفنها في مقابر العائلة، في مشهد ساده الحزن والصدمة بسبب قسوة الجريمة.

بلاغ بالعثور على جثة طفلة

وكان اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من غرفة عمليات محافظة قنا، يفيد العثور على جثة طفلة من قبل الأهالي والأجهزة الأمنية في نجع حمادي، وتبين أنها جثة الطفلة رودينا التي كانت متغيبة منذ ساعات عقب خروجها من المنزل للذهاب إلى مكتب لتحفيظ القرآن الكريم.

وكشفت التحريات أن شقيقة المتهمة علمت بالواقعة، ولم تترد في إبلاغ أسرة الطفلة، بأن شقيقتها تخلصت من «رودينا»، وحاولت إخفائها في الرمال، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة أمنية لمكان الواقعة، وتمكنت من ضبط المتهمة.