انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل ببنها بعد 48 ساعة من البحث

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية من انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا بعد 48 ساعة من عمليات البحث عنه، حيث خرج الشاب للهو مع أصدقائه والاستحمام بنهر النيل بنطاق قرية الرملة مركز بنها، فجرفه التيار لعدم إجادته السباحة، وتحرر محضر بالواقعة.

التصريح بدفن غريق بنها

وصرّحت جهات التحقيق بدفن جثة الشاب، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتي أكدت عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، حيث خرج الشاب مع أقرانه للسباحة في النيل فجرفه التيار ولقي مصرعه، وتم العثور على جثته بعد يومين من البحث.

تفاصيل غرق شاب بنهر النيل

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد تلقيه بلاغًا من الأهالي بغرق شاب يدعى «أحمد ع» غرقا بنهر النيل بقرية الرملة بمركز بنها، وجرى انتقال شرطة المسطحات المائية وقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة اليوم بعد 48 ساعة من البحث عنها.

وبالفحص تبين أن الشاب الغريق مقيم بقرية الرملة في محافظة القليوبية، وخرج منذ يومين للهو مع أصحابه والاستحمام بنهر النيل بنطاق قرية الرملة، وانزلقت قدماه ولم يتمكن من السباحة وجرفته المياه، وجرى انتشال الجثة.