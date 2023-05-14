التحريات في حريق دار عبلة الكحلاوي: السبب ماس كهربائي.. ولا إصابات بشرية

عاينت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مكان الحريق الذي نشب صباح اليوم في دار عبلة الكحلاوي الخيرية بمنطقة المقطم، وتبيّن عدم وجود أي إصابات بشرية، واقتصرت فقط على الخسائر المادية.

بداية الواقعة.. بلاغ

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود إشارة من قوات الحماية المدنية، باندلاع حريق في دار عبلة الكحلاوي الخيرية بدائرة القسم.

الدفع بسيارات إطفاء

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات بشرية، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل أي مصابين بحالات اختناق.

وبعمل التحريات الأولية بشأن سبب نشوب الحريق، تبيّن حدوث ماس كهربائي أدى إلى اشتعال النيران في الطابق الأرضي من العقار، وتحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.