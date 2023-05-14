السيطرة على حريق بدار عبلة الكحلاوي في المقطم دون إصابات

دفعت الحماية المدنية بالقاهرة، بسيارتين إطفاء في محاولة للسيطرة على حريق اندلع داخل دار عبلة الكحلاوي الخيرية بمنطقة المقطم، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ إلى الحماية المدنية بالقاهرة يفيد نشوب حريق داخل إحدى المباني بمنطقة المقطم، ودفعت الحماية المدنية بسيارتين إطفاء للسيطرة على الحريق، كما انتقل رجال الشرطة الى المكان، وبالانتقال والفحص تبين أن الحريق اندلع في الطابق الأول داخل دار عبلة الكحلاوي الخيرية بمنطقة المقطم.

وحاصر رجال الحماية المدنية النيران ومنعوا امتدادها الى الأماكن المجاورة، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر بشرية، كما تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.