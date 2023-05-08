ضبط شخص سرق معدات مصعد من داخل عقار في المقطم

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ضبط فني مصاعد، مقيم بالقليوبية، وبحوزته (جوال بداخله سلك نحاس خاص بالمصاعد مجهول المصدر - مفك - قصافة - مفتاح مصعد).

وبمواجهته، اعترف بسرقة المضبوطات من داخل إحدى العقارات بدائرة القسم بأسلوب الفك باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأقرّ بأنَّه نظراً لطبيعة عمله اختمرت في ذهنه فكرة سرقة السلك الخاص بالمصعد بقصد التصرف فيها بالبيع.

وباستدعاء فني تركيبات بشركة المصاعد المسئولة تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.