السيطرة على حريق معرض تجاري ببني سويف.. والمحافظ يوجه بحصر الخسائر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، منذ قليل، من إخماد حريق هائل نشب في معرض شباب مصر للملابس بجوار ترعة الإبراهيمية بمدينة بني سويف، والتهمت النيران على محتويات المعرض من مفروشات.

حريق في معرض شباب مصر ببني سويف

وشب حريق في معرض شباب مصر المقام بجوار ترعة الإبراهيمية في مدينة بني سويف، ودفعت مديرية أمن بني سويف بـ6 سيارات إطفاء وتمكنت من إخماد النيران ومنع امتدادها.

محافظ بني سويف يوجه بحصر الخسائر

وانتقل إلى مكان الحريق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، حيث وجه محافظ بني سويف مديرية التضامن الاجتماعي بحصر الخسائر.

بلاغ بحريق في معرض تجاري ببني سويف

كان اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغًا بنشوب حريق داخل في معرض شباب مصر المقام بجوار ترعة الإبراهيمية في مدينة بني سويف، فوجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد الحريق ومنع امتداده، وإخطار مرفق الإسعاف لتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق لنقل المصابين حال وجود إصابات، واتخاذ الإجراءات اللازمة.