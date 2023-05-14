رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الكاتب ناجح إبراهيم: ضرورة مراعاة قيم المجتمع خلال الحديث عن موضوع التمييز

كتب:

شريف سليمان
03:19 م | الأحد 14 مايو 2023
ناجح إبراهيم الكاتب والمفكر

ناجح إبراهيم الكاتب والمفكر

قال ناجح إبراهيم الكاتب والمفكر، إن التمييز لن يلغى إلا إذا أحس كل مواطن مصري بما قاله الله عز وجل في كتابه العزيز «ولقد كرمنا بني آدم».

وأضاف في كلمته خلال كلمته في جلسة نقاشية بالحوار الوطني عن مكافحة التمييز: «هناك أيضا مقولة متى استعبدتم الناس.. وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، أي أن الإنسان اكتسب الحرية من رحم أمه ولم يكتسبها من وطنها أو دينه أو عِرقه أو أسرته، وإذا كانت هذه المعاني ليست موجودة في الشعب المصري لن تكون للقوانين أي قيمة».

وتابع: «كل الأديان جاءت لحماية الفئات المستضعفة، فالآيات الكريمة تحدثت عن اليتيم والمسكين والفقير والمسكين»، مشددا على ضرورة تأكيد مراعاة القيم الأساسية للمجتمع المصري، خلال الحديث عن موضوع التمييز، مثل حديث عن ملف المثليين، حتى لا يقول أحد إن من حقهم التعبير عن ميولهم، لأن هذا الأمر يمثل هدما للحضارة الإنسانية والأسس التي يقوم عليها أي مجتمع، وبالتالي يجب وضع القواعد والقيم الأساسية للمجتمع المصري.

وأكد أن الحضارة الغربية بها كل الإيجابيات مثل العدل والمساواة والعدالة والعدل السياسي، لكن ما سيهدمها هو الشذوذ الذي سمي بالمثلية.

اقرأ المزيد:

النائب محمد عبد العزيز: ضرورة عمل حملات توعية بنبذ أشكال التمييز

عضو «أمناء الحوار الوطني»: مشروع قانون مفوضية منع التمييز «خدمة بدون مقابل»

ناجح إبراهيم في الحوار الوطني: القوانين وحدها لا تكفي للقضاء على التمييز

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: نطالب بإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز

مقرر لجنة الحريات بالحوار الوطني: مصر ملتزمة باتفاقيات مكافحة التمييز العنصري

الحوار الوطني: «القومي لحقوق الإنسان» يشيد بدور الدولة في مناهضة التمييز

رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: المحور السياسي يناقش القضاء على التمييز
بقلم شريف سليمان