الكاتب ناجح إبراهيم: ضرورة مراعاة قيم المجتمع خلال الحديث عن موضوع التمييز

قال ناجح إبراهيم الكاتب والمفكر، إن التمييز لن يلغى إلا إذا أحس كل مواطن مصري بما قاله الله عز وجل في كتابه العزيز «ولقد كرمنا بني آدم».

وأضاف في كلمته خلال كلمته في جلسة نقاشية بالحوار الوطني عن مكافحة التمييز: «هناك أيضا مقولة متى استعبدتم الناس.. وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، أي أن الإنسان اكتسب الحرية من رحم أمه ولم يكتسبها من وطنها أو دينه أو عِرقه أو أسرته، وإذا كانت هذه المعاني ليست موجودة في الشعب المصري لن تكون للقوانين أي قيمة».

وتابع: «كل الأديان جاءت لحماية الفئات المستضعفة، فالآيات الكريمة تحدثت عن اليتيم والمسكين والفقير والمسكين»، مشددا على ضرورة تأكيد مراعاة القيم الأساسية للمجتمع المصري، خلال الحديث عن موضوع التمييز، مثل حديث عن ملف المثليين، حتى لا يقول أحد إن من حقهم التعبير عن ميولهم، لأن هذا الأمر يمثل هدما للحضارة الإنسانية والأسس التي يقوم عليها أي مجتمع، وبالتالي يجب وضع القواعد والقيم الأساسية للمجتمع المصري.

وأكد أن الحضارة الغربية بها كل الإيجابيات مثل العدل والمساواة والعدالة والعدل السياسي، لكن ما سيهدمها هو الشذوذ الذي سمي بالمثلية.