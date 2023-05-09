غرفة شركات السياحة: 10% زيادة في أعداد المتقدمين للحج هذا العام

قالت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ أعداد المواطنين الذين تقدموا للحج السياحي لهذا العام بلغت 73 ألفا و874 مواطنا، بزيادة 10%عن العام الماضي، مشيرة إلى أن زيادة أعداد المتقدمين لموسم حج 2023 يدل على الثقة التي يوليها المواطن ببرامج الحج السياحي الذي يقدم أجود الخدمات بأقل الأسعار.

الحج السياحي أرخص حج في مصر

وأضافت الغرفة في تصريحات صحفية اليوم أن الحج السياحي هذا العام يعد أرخص حج في مصر على الإطلاق خاصة في المستويين الاقتصادي والبري والتي جاءت أسعار برامجهما الأقل رغم أن برامج الحج السياحي تتفرد بخدمات متميزة أهمها جودة الإقامة والخدمات في السكن والمشاعر المقدسة وتوفير الوجبات والمشروبات ووسائل الانتقالات.

التضامن بين شركات السياحة لتنفيذ برامج الحج

وأوضحت الغرفة أنه بعد فوز نحو 16 ألف مواطن بالقرعة التي أجريت يوم 30 أبريل الماضي، بدأت شركات السياحة في إجراءات الحج وفقا لجدول المواعيد الذي حددته وزارة السياحة، موضحة أن شركات السياحة تقوم حاليا بالتضامن فيما بينها لتنفيذ برامج الحج.

وتابعت أن التضامن بين شركات السياحة في تنفيذ برامج الحج يعنى اشتراك أكثر من شركة سياحة في تنظم ذات البرنامج بحيث يضم هذا التضامن 50 حاجا على الأقل على أن يتم اختيار شركة من بينهم لتكون رأسا لهذا التضامن وتكون مسئولة عن كافة الحجاج الموجودين، لافتة إلى أن آخر يوم لإجراء التضامنات هو الخميس المقبل.

توفير كافة سبل الراحة للحجاج

وشددت غرفة شركات السياحة على تنفيذ موسم حج ناجح يليق بالحجاج المصريين تحت الإشراف الكامل لوزارة السياحة والآثار وبالتنسيق بين الوزارة والغرفة واللجنة العليا للحج، من أجل توفير كافة سبل الراحة للحجاج وتلبية كافة الاحتياجات وبمستوى الخدمة الفائقة التي اعتادت الشركات على تقديمها للحجاج.