شركات السياحة: 3 مستويات سكنية لحجاج البرامج الاقتصادية هذا العام

كشف علاء أبوزينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن هناك تنوعًا في مستوى سكن حجاج برامج الحج الاقتصادية سواء البري أو الاقتصادي طيران، وفقًا لاختيارات الفائزين بقرعة الحج.

وقال «أبوزينة»، إنّ هناك 3 مستويات سكنية حددتها وزارة السياحة لحجاج البرامج الاقتصادية هذا العام، المستوى الأول وهو الذي لا تتعدى فيه المسافة بين سكن الحجاج والحرم المكي حاجز الـ4 كيلومترات، وسيكون سعر هذا البرنامج 130 ألف جنيه دون سعر تذكرة الطيران.

برنامج تحسين السكن 5 نجوم

وأضاف «أبوزينة»، لـ«الوطن»، أنّ المستوى الثاني وهو برنامج الحج تحسين السكن 5 نجوم، والذي سيتم خلاله تقسيم فترة إقامة الحجاج بمكة بين فنادق تبعد عن الحرم المكي بنحو 750 مترًا، وأخرى تبعد عنه بمسافة لا تزيد على 4 كيلومترات، وسيكون سعر هذا البرنامج نحو 147 ألف جنيه دون تذكرة الطيران.

برنامج الإقامة الكاملة في مكة المكرمة

وأشار إلى أنّ مستوى السكن الثالث هو برنامج الإقامة الكاملة في مكة، والذي سيقضي فيه الحجاج فترة إقامتهم بمكة، في فنادق لا تبعد عن الحرم المكى بأكثر من 1250 مترًا، وسيكون سعر هذا البرنامج نحو 155 ألف جنيه دون تذاكر الطيران.

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أنّه سيتم خلال العقد الذي يتم إبرامه بين الحاج وشركة السياحة المنظمة للحج، تحديد نوع البرنامج والمبلغ المدفوع فيه، حتى لا تحدث أي مشكلات بين الطرفين خلال موسم الحج.