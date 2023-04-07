السيطرة على حريق داخل محل تجاري بالغربية.. عدم وجود إصابات بشرية

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، في إخماد حريق شب داخل إحدى المحلات التجارية، بمنطقة السوق، بمدينة كفر الزيات، قبل امتداد النيران إلى الأماكن والمحلات التجارية المجاورة، دون خسائر بشرية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إخطارا بالواقعة

تلقت غرفة عمليات مركز ومدينة كفر الزيات، إخطارا بنشوب حريق في منطقة السوق، المجاورة الى ميدان عرابي، في أحد المحلات التجارية، على الفور انتقلت إلى مكان الحريق، قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداد النيران إلى الأماكن والمحلات التجارية المجاورة.

تفاصيل الواقعة

تبين من التحريات الأولية التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات، أن الحريق داخل محل تجاري، بمنطقة السوق، بجوار ميدان عرابي، وأنه تم إخماد النيران قبل امتدادها إلى المحلات المجاورة، وأن النيران التهمت محتويات المحل بالكامل، وعدم وجود إصابات بشرية.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي قررت ندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة ملابسات الحريق وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات ووجود شبهة جنائية في الحريق من عدمه.